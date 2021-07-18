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Названы пляжи в Беларуси, где запрещено и ограничено купание

18.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы пляжи в Беларуси, где запрещено и ограничено купание

На основании результатов лабораторного контроля территориальные учреждения госсаннадзора внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования предложения по запрещению или ограничению купания на некоторых объектах рекреации, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание ограничено для детей в нескольких зонах рекреации в Гродненской, Гомельской, Минской областях и Минске:

  • «Каскад-1» на ул.П. Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Гомеле;
  • место массового отдыха на реке Неман на базе отдыха «Привал» Гродненского района;
  • «Лесопарковая территория «Урочище Лососна» с пляжем» в Гродно;
  • пруд в 356 м от автозаправочной станции №32 на ул.Багратиона в Слониме;
  • пруд в 235 м от автозаправочной станции №47 на пр.Независимости в Слониме;
  • на реке Случь в районе 11-го городка на ул.Социалистической Слуцка;
  • на водохранилище «Рудня» в деревне Рудня Слуцкого района;
  • на водохранилище Петровичское возле деревни Заречье в Смолевичском районе;
  • в Минске пляж №8 Заславского водохранилища.

Купание детей и взрослых приостановлено, но можно заниматься водными видами спорта:

  • на городском пляже на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобине;
  • на пляже на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района;
  • в зоне отдыха на озере Свитязь Новогрудского района.

Купание детей, взрослых и занятия видами водными видами спорта запрещены на ряде объектов рекреации в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях:

  • городской пруд в Калинковичах;
  • зона отдыха на озере Юбилейное в Гродно;
  • пляжная зона водоема в деревне Саковичи Солигорского района;
  • пляжная зона водоема в агрогородке Гоцк Солигорского района;
  • пляжи Гребеневского и Печерского водохранилищ;
  • городской пляж реки Днепр в Могилеве;
  • пляж на Днепре в деревне Полыковичи
  • пляж на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района;
  • в Бобруйске это пляжи №1 «Центральный»;
  • пляж №2 в микрорайоне №6 Бобруйска;
  • ДУП «Санаторий имени Ленина» и санатория «Шинник»; 
  • в Чаусах - на реке Бася на ул.Верхнеяловской;
  • в Кличеве - в зоне отдыха на реке Ольса на ул.Кривоноса.

С 9 по 15 июля обследовано 356 зон рекреации, исследовано 970 проб воды. Из них 59 не соответствовали по микробиологическим и 1 - по санитарно-химическим показателям.

Фото с сайта rcheph.by

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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На основании результатов лабораторного контроля территориальные учреждения госсаннадзора внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам...
 
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