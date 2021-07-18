Названы пляжи в Беларуси, где запрещено и ограничено купание

На основании результатов лабораторного контроля территориальные учреждения госсаннадзора внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования предложения по запрещению или ограничению купания на некоторых объектах рекреации, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Купание ограничено для детей в нескольких зонах рекреации в Гродненской, Гомельской, Минской областях и Минске:
«Каскад-1» на ул.П. Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Гомеле;
место массового отдыха на реке Неман на базе отдыха «Привал» Гродненского района;
«Лесопарковая территория «Урочище Лососна» с пляжем» в Гродно;
пруд в 356 м от автозаправочной станции №32 на ул.Багратиона в Слониме;
пруд в 235 м от автозаправочной станции №47 на пр.Независимости в Слониме;
на реке Случь в районе 11-го городка на ул.Социалистической Слуцка;
на водохранилище «Рудня» в деревне Рудня Слуцкого района;
на водохранилище Петровичское возле деревни Заречье в Смолевичском районе;
в Минске пляж №8 Заславского водохранилища.
Купание детей и взрослых приостановлено, но можно заниматься водными видами спорта:
на городском пляже на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобине;
на пляже на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района;
в зоне отдыха на озере Свитязь Новогрудского района.
Купание детей, взрослых и занятия видами водными видами спорта запрещены на ряде объектов рекреации в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях:
городской пруд в Калинковичах;
зона отдыха на озере Юбилейное в Гродно;
пляжная зона водоема в деревне Саковичи Солигорского района;
пляжная зона водоема в агрогородке Гоцк Солигорского района;
пляжи Гребеневского и Печерского водохранилищ;
городской пляж реки Днепр в Могилеве;
пляж на Днепре в деревне Полыковичи
пляж на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района;
в Бобруйске это пляжи №1 «Центральный»;
пляж №2 в микрорайоне №6 Бобруйска;
ДУП «Санаторий имени Ленина» и санатория «Шинник»;
в Чаусах - на реке Бася на ул.Верхнеяловской;
в Кличеве - в зоне отдыха на реке Ольса на ул.Кривоноса.
С 9 по 15 июля обследовано 356 зон рекреации, исследовано 970 проб воды. Из них 59 не соответствовали по микробиологическим и 1 - по санитарно-химическим показателям.