Названы пляжи в Беларуси, где запрещено и ограничено купание

Источник материала: ОНТ

На основании результатов лабораторного контроля территориальные учреждения госсаннадзора внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования предложения по запрещению или ограничению купания на некоторых объектах рекреации, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание ограничено для детей в нескольких зонах рекреации в Гродненской, Гомельской, Минской областях и Минске:

«Каскад-1» на ул.П. Бровки (со стороны ул.Каменщикова) в Гомеле;

место массового отдыха на реке Неман на базе отдыха «Привал» Гродненского района;

«Лесопарковая территория «Урочище Лососна» с пляжем» в Гродно;

пруд в 356 м от автозаправочной станции №32 на ул.Багратиона в Слониме;

пруд в 235 м от автозаправочной станции №47 на пр.Независимости в Слониме;

на реке Случь в районе 11-го городка на ул.Социалистической Слуцка;

на водохранилище «Рудня» в деревне Рудня Слуцкого района;

на водохранилище Петровичское возле деревни Заречье в Смолевичском районе;

в Минске пляж №8 Заславского водохранилища.

Купание детей и взрослых приостановлено, но можно заниматься водными видами спорта:

на городском пляже на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобине;

на пляже на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района;

в зоне отдыха на озере Свитязь Новогрудского района.

Купание детей, взрослых и занятия видами водными видами спорта запрещены на ряде объектов рекреации в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях:

городской пруд в Калинковичах;

зона отдыха на озере Юбилейное в Гродно;

пляжная зона водоема в деревне Саковичи Солигорского района;

пляжная зона водоема в агрогородке Гоцк Солигорского района;

пляжи Гребеневского и Печерского водохранилищ;

городской пляж реки Днепр в Могилеве;

пляж на Днепре в деревне Полыковичи

пляж на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района;

в Бобруйске это пляжи №1 «Центральный»;

пляж №2 в микрорайоне №6 Бобруйска;

ДУП «Санаторий имени Ленина» и санатория «Шинник»;

в Чаусах - на реке Бася на ул.Верхнеяловской;

в Кличеве - в зоне отдыха на реке Ольса на ул.Кривоноса.

С 9 по 15 июля обследовано 356 зон рекреации, исследовано 970 проб воды. Из них 59 не соответствовали по микробиологическим и 1 - по санитарно-химическим показателям.

Фото с сайта rcheph.by

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