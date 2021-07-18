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Разное
ДТП в Борисовском районе: спасатели доставали людей из машины
18.07.2021 13:19 —
Разное
|
ОНТ
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Источник материала:
ОНТ
После ДТП в Борисовском районе потребовалась помощь спасателей в деблокировке людей,
сообщается
на сайте МЧС Беларуси.
Фото: МЧС Беларуси
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ДТП в Борисовском районе: спасатели доставали людей из машины
После ДТП в Борисовском районе потребовалась помощь спасателей в деблокировке людей, сообщается на сайте МЧС Беларуси. 17 июля в 22:57 в МЧС поступила информация о...
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