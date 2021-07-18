ДТП в Борисовском районе: спасатели доставали людей из машины

Источник материала: ОНТ

После ДТП в Борисовском районе потребовалась помощь спасателей в деблокировке людей,

17 июля в 22:57 в МЧС поступила информация о ДТП возле д. Ланковщина Борисовского района – там требовалась помощь в деблокировке людей.

Спасатели, прибывшие к месту вызова, увидели, что столкнулись два легковых автомобиля – «Опель Астра» и «Форд Эксплорер».





С различными травмами мужчину и женщину бригада скорой помощи доставила в больницу.





Водитель и пассажиры «Форда» покинули автомобиль сами до прибытия МЧС.