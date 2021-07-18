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ДТП в Борисовском районе: спасатели доставали людей из машины

18.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Борисовском районе: спасатели доставали людей из машины

После ДТП в Борисовском районе потребовалась помощь спасателей в деблокировке людей, сообщается на сайте МЧС Беларуси.

17 июля в 22:57 в МЧС поступила информация о ДТП возле д. Ланковщина Борисовского района – там требовалась помощь в деблокировке людей.

Спасатели, прибывшие к месту вызова, увидели, что столкнулись два легковых автомобиля – «Опель Астра» и «Форд Эксплорер».


С различными травмами мужчину и женщину бригада скорой помощи доставила в больницу.


Водитель и пассажиры «Форда» покинули автомобиль сами до прибытия МЧС.

Фото: МЧС Беларуси

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После ДТП в Борисовском районе потребовалась помощь спасателей в деблокировке людей, сообщается на сайте МЧС Беларуси. 17 июля в 22:57 в МЧС поступила информация о...
 
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