Почему «Докторская колбаса» так называется? А вы знали?

Источник материала: ОНТ

Докторская колбаса являлась неотъемлемой частью советского бутерброда, но мало кто задумывался над тем, почему продукт получил именно такое название. Так в чем же кроется тайна столь необычного названия?



Фото: produkt.by

В ранние советские годы наряду со многими проблемами остро выделялся продовольственный вопрос. Самым дефицитным продуктом считалось мясо, и пусть к концу 30-х годов ситуация с продуктами на прилавках начала немного исправляться, с мясом она оставалась нерешенной.

Долгое его отсутствие в рационе негативно сказывалось на самочувствии населения. Показатели ухудшались, правительству необходимо было предпринять какие-то меры. В качестве решения сложившейся ситуации на полках в магазинах появились вареные колбасы.



Фото: taganrogprav.ru

Состав вареной колбасы вопреки ожиданию состоял из мяса лишь на 40-60%. Остальную часть продукта составляли мука, крахмал и различные специи. В магазинах можно было купить и более дешевые колбасы, в составе которых в основном были шкурки и соединительные ткани.

Впервые сорт колбасы под названием «Докторская» появился в середине 30-х годов. Продукт был разработан на мясокомбинате Микояна. Изначальный вариант содержал до шестидесяти процентов постной говядины или свинины, в состав также входили яйца, молоко, кардамон и крахмал. В колбасу специально не добавляли специй, соли и жира. Если говорить проще, то специалистам удалось создать диетический продукт, который идеально подходил людям, которые страдали от различных заболеваний пищеварительной системы. Также употребление вареной колбасы прописывали людям, которые только недавно вылечились от анемии и различных травм.

Фото обложки: shop.okraina.ru

По материалам сайта kp.ru

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