Что ждет того, кто потерял или нашел часы. Будете удивлены!

Источник материала: ОНТ

Если вы не знаете, что означает находка или потеря часов, то этот материал для вас! Мы собрали народные приметы и поверия, которые дают объяснение этим событиям.

Находка часов



Фото: vesiskitim.ru

Согласно существующим приметам, если вы нашли часы, это может означать, что в своей жизни вы упускаете из внимания множество действительно важных вещей. Такая ситуация должна заставить вас остановиться в потоке ежедневных дел и уделить время по-настоящему первостепенным моментам. Задумайтесь о своих приоритетных целях и сконцентрируйте максимум усилий на их достижении.

Это также может быть напоминанием, что вы о чем-то забыли или упустили из виду.

Для людей, чья деятельность носит общественный характер (актеры, певцы и прочие медийные личности), такая находка – верный признак приближающегося успеха.

Область эзотерики



Фото: sovario.ru

Люди, увлекающиеся магией и чародейством, категорически не рекомендуют подбирать найденные вещи. Ведь любой предмет может содержать порчу или сглаз. Не исключено, что часы специально подбросили на видное место, чтобы причинить вред случайному прохожему. У взявшего в руки такой предмет есть вероятность стать объектом черной магии.

Энергетика владельца



Фото: zen.yandex.ru

Также необходимо упомянуть о часах, в отделке которых использованы драгоценные металлы (серебро, золото и прочие). Такие изделия являются надежными резервуарами, в которых хранится энергетика предыдущего владельца. А она может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому не стоит поддаваться соблазну. Фактически это «кот в мешке».

Если человек, потерявший такие часы, был обеспеченным и счастливым, его удача и благополучие могут достаться вам. Но если же владелец жил несчастной жизнью или был крайне негативным человеком, вы рискуете взять на себя эту тяжкую ношу.

Можно ли использовать часы, которые вы нашли, по назначению?



Фото: themeshok.com

Если вам все же не удалось перебороть в себе желание овладеть найденным предметом, или кто-то из ваших близких людей принес такую находку, лучше сразу же сходить в церковь и попросить батюшку освятить поднятую вещь. Считается, что таким образом вы очищаете часы от энергетики их хозяина. Помните, что дарить кому-либо найденные часы нельзя.

В любом случае, если так произошло, что вы нашли чьи-то часы, примите меры по поиску их владельца: дайте объявления в социальных сетях или расклейте их по району. Сделайте добрый поступок, и вам обязательно это вернется.

Утрата



Фото: everything.kz

Если вы потеряли часы, это в прямом смысле означает, что вы теряете время. Попытайтесь грамотно спланировать свой график, чтобы не тратить ресурс попусту. Откажитесь от дел, которые не приносят вам никакой пользы.

Также это является верным признаком того, что вы слишком много времени уделяете тому, что вообще не имеет для вас никакого значения.

Фото обложки: kronostime.ru

По материалам сайта suever.ru

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