Фильм «Титан» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Источник материала: ОНТ

Главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил французский фильм «Титан», пишет bbc.com .

Шэрон Стоун вручила приз режиссеру и сценаристу картины Джулии Дюкорно.

Француз Леос Каракс получил премию за лучшую режиссуру – он представил новую ленту на фестивале – «Аннетт. Фильм снят в жанре рок-оперы – в нем звучит музыка группы Sparks.

Финская картина «Купе № 6» режиссера Юхо Куосманена и иранская «Герой» Асгара Фархади разделили между собой Гран-при Каннского фестиваля.

Американский режиссер и актер Спайк Ли возглавлял жюри 74-го Каннского кинофестиваля.

Фото: Diaphana Films / Twitter @Festival_Cannes

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