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Фильм «Титан» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

18.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фильм «Титан» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил французский фильм «Титан», пишет bbc.com.

Шэрон Стоун вручила приз режиссеру и сценаристу картины Джулии Дюкорно.

Француз Леос Каракс получил премию за лучшую режиссуру – он представил новую ленту на фестивале – «Аннетт. Фильм снят в жанре рок-оперы – в нем звучит музыка группы Sparks.

Финская картина «Купе № 6» режиссера Юхо Куосманена и иранская «Герой» Асгара Фархади разделили между собой Гран-при Каннского фестиваля. 

Американский режиссер и актер Спайк Ли возглавлял жюри 74-го Каннского кинофестиваля.

Фото: Diaphana Films/ Twitter @Festival_Cannes

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Главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил французский фильм «Титан», пишет bbc.com. Шэрон Стоун вручила приз режиссеру и...
 
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