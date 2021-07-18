|
Фильм «Титан» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Источник материала: ОНТ
Главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил французский фильм «Титан», пишет
Шэрон Стоун вручила приз режиссеру и сценаристу картины Джулии Дюкорно.
Француз Леос Каракс получил премию за лучшую режиссуру – он представил новую ленту на фестивале – «Аннетт. Фильм снят в жанре рок-оперы – в нем звучит музыка группы Sparks.
Финская картина «Купе № 6» режиссера Юхо Куосманена и иранская «Герой» Асгара Фархади разделили между собой Гран-при Каннского фестиваля.
Американский режиссер и актер Спайк Ли возглавлял жюри 74-го Каннского кинофестиваля.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил французский фильм «Титан», пишет bbc.com. Шэрон Стоун вручила приз режиссеру и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)