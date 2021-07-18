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Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям
Источник материала: БелТА
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пациентов, пострадавших 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивается как средней тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики.
Вечером 17 июля в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Выяснилось, что группа молодых людей решила спрятаться под деревом в грозу и в него попала молния. На месте
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Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим...
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