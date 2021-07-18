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Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям

18.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пациентов, пострадавших 17 июля от удара молнии на озере в Стайках, оценивается как средней тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики.

Вечером 17 июля в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Выяснилось, что группа молодых людей решила спрятаться под деревом в грозу и в него попала молния. На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, спасти не удалось.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим...
 
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