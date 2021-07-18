От Беларуси на Олимипиаду поедет всего одна теннисистка. В парном разряде белоруски выступать не будут

Это следует из обновленного 16 июля списка участников ОИ-2020 от тенниса. В женском парном разряде белоруски выступать не будут.





Изначально в состав олимпийской сборной Беларуси входило две теннисистки — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. У них была возможность выступить в парном разряде.





Однако 15 июля Виктория Азаренко объявила о «трудном решении» — не ехать в этом году в Токио.





Издание «Прессбол» предположило, что заменить Викторию могла третья ракетка Беларуси Александра Саснович. «Саснович виделась наиболее очевидным кандидатом на то, чтобы составить пару вместе с Ариной Соболенко», — пишет автор публикации на сайте издания.





пишет «Прессбол». Однако Александры в списке теннисистов на Олимпиаде нет. «Вместе с Азаренко из него вычеркнули парный разряд для белорусок», —«Прессбол».







