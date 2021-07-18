﻿ От Беларуси на Олимипиаду поедет всего одна теннисистка. В парном разряде белоруски выступать не будут. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От Беларуси на Олимипиаду поедет всего одна теннисистка. В парном разряде белоруски выступать не будут

18.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

От Беларуси на Олимипиаду в Токио поедет всего одна теннисистка — Арина Соболенко.

От Беларуси на Олимипиаду поедет всего одна теннисистка. В парном разряде белоруски выступать не будут
Арина Соболенко. Фото: tennis.by
 Это следует из обновленного 16 июля списка участников ОИ-2020 от тенниса. В женском парном разряде белоруски выступать не будут.

Изначально в состав олимпийской сборной Беларуси входило две теннисистки — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. У них была возможность выступить в парном разряде.

Однако 15 июля Виктория Азаренко объявила о «трудном решении» — не ехать в этом году в Токио.

Издание «Прессбол» предположило, что заменить Викторию могла третья ракетка Беларуси Александра Саснович. «Саснович виделась наиболее очевидным кандидатом на то, чтобы составить пару вместе с Ариной Соболенко», — пишет автор публикации на сайте издания.

Однако Александры в списке теннисистов на Олимпиаде нет. «Вместе с Азаренко из него вычеркнули парный разряд для белорусок», — пишет «Прессбол».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От Беларуси на Олимипиаду в Токио поедет всего одна теннисистка — Арина Соболенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медыкі ацэньваюць стан маладзёнаў, у якіх ударыла маланка, як сярэдне-цяжкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by