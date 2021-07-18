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Саснович не выступит на Олимпиаде в Токио

18.07.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Третья ракетка Беларуси Александра Саснович (№101 WTA) не выступит в теннисном турнире на Олимпиаде в Токио, сообщает by.tribuna.com

"Такая информация значится на странице английской Википедии со списком участников грядущих соревнований. Саснович также нет в обновленном 16 июля списке участников ОИ-2020 от тенниса", - отмечает издание.

Вместе с Азаренко из него вычеркнули парный разряд для белорусок.
 
 
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Третья ракетка Беларуси Александра Саснович (№101 WTA) не выступит в теннисном турнире на Олимпиаде в Токио, сообщает by.tribuna.com
 
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