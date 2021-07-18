Саснович не выступит на Олимпиаде в Токио

"Такая информация значится на странице английской Википедии со списком участников грядущих соревнований. Саснович также нет в обновленном 16 июля списке участников ОИ-2020 от тенниса", - отмечает издание.





Вместе с Азаренко из него вычеркнули парный разряд для белорусок.



