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Саснович не выступит на Олимпиаде в Токио
Источник материала: Партизан
Третья ракетка Беларуси Александра Саснович (№101 WTA) не выступит в теннисном турнире на Олимпиаде в Токио,
"Такая информация значится на странице английской Википедии со списком участников грядущих соревнований. Саснович также нет в обновленном 16 июля списке участников ОИ-2020 от тенниса", - отмечает издание.
Вместе с Азаренко из него вычеркнули парный разряд для белорусок.
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Третья ракетка Беларуси Александра Саснович (№101 WTA) не выступит в теннисном турнире на Олимпиаде в Токио, сообщает by.tribuna.com
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