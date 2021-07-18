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Представительница Польши Наталия Рогуцка не принимала участия в эстрадном конкурсе на «Славянском базаре в Витебске»
Источник материала: Партизан
17 июля прошел первый день XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021», однако в нем приняли участие только 14 конкурсантов — представительница Польши Наталия Рогуцка не появилась на сцене.
Упоминание о польской конкурсантке исчезло и с официального сайта фестиваля. Теперь там указаны только четырнадцать участников конкурса,
Напомним, что весной фонд «Słowiańska Dusza» заявил об отказе Польши от участия в «Славянском базаре в Витебске». Именно эта организация занималась национальным отбором конкурсантов с 2016 года.
Однако, 14 июля был опубликован список участников конкурса, в котором от Польши значилась Наталия Рогуцка (Natalia Rogucka), занявшая 2 место на Международном фестивале песни Анны Герман в Варшаве в 2019 году.
По итогам первого конкурсного дня лидирует представительница Сербии Ирина Арсениевич.
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Представительница Польши Наталия Рогуцка не принимала участия в эстрадном конкурсе на «Славянском базаре в Витебске»
17 июля прошел первый день XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021», однако в нем приняли участие только 14 конкурсантов —...
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