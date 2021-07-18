«Ивановский» график работы, смелый дизайн и передовое оборудование: что изменилось на «Коврах Бреста» за год с момента продажи

В феврале 2020 года брестский ковровый комбинат стал структурным подразделением ОАО «Витебские ковры». Покупка имущественного комплекса предприятия, находившегося в процедуре банкротства, состоялась на аукционных торгах. А в июне того же года филиалом были выпущены первые метры ковровых изделий.





Какие изменения претерпел за год известный бренд? И в каких условиях работает теперь коллектив?













рассказал управляющий филиалом «Брестские ковры» ОАО «Витебские ковры» Артем ЛОХАНКИН. Выпускник Витебского технологического университета, он набирался опыта на фабрике «Моготекс» в Могилеве, а затем около 6 лет трудился начальником цеха на «Витебских коврах». Когда состоялась покупка родственного предприятия, ему предложили возглавить филиал в Бресте. Об этом «Вечерке»управляющий филиалом «Брестские ковры» ОАО «Витебские ковры». Выпускник Витебского технологического университета, он набирался опыта на фабрике «Моготекс» в Могилеве, а затем около 6 лет трудился начальником цеха на «Витебских коврах». Когда состоялась покупка родственного предприятия, ему предложили возглавить филиал в Бресте.





– С июня 2020-го по апрель 2021 года (т. е. меньше чем за год работы) наш филиал выпустил 1 млн 2 тыс. кв. м ковровых изделий, – приводит данные руководитель. – Для сравнения: в 2019 году «Ковры Бреста» за год выпустили 801 тыс. кв. м ковровых изделий. Эти цифры показывают положительную динамику загрузки наших производственных мощностей.





Какие цели преследовались при покупке «Ковров Бреста»?





– На сегодняшний день «Витебские ковры» являются крупной компанией по производству ковровых изделий, там установлено 13 ткацких станков. К тому моменту, когда принималось решение о покупке имущественного комплекса в Бресте, уже был проработан с клиентами вопрос об увеличении объемов продаж. На тот момент надо было либо приобретать новые станки и устанавливать их в Витебске (что достаточно проблематично ввиду отсутствия свободных помещений), либо приобретать имущественный комплекс, который принадлежал «Коврам Бреста». Это обдуманный шаг с целью увеличения объемов производства и разнообразия ассортимента.





Как выстраиваются отношения головного предприятия с филиалом?





– У нас общая стратегия по всем направлениям: кадровой политики, производства и реализации ковровых изделий, и единоначалие (ОАО «Витебские ковры» возглавляет генеральный директор Елена Чеботарева). Смежные отделы брестского филиала напрямую работают с витебскими. Таким образом, это единый организм с общими задачами и идентичными условиями работы, с той только разницей, что они удалены друг от друга территориально.





В Витебске изначально было 3 производства (производство тканых ковровых изделий по схожей с нашей технологии, фабрика прошивных ковровых изделий (производство тафтинга) и фабрика нетканых материалов по выпуску ватина). А год назад брестский филиал стал четвертым производством в составе «Витебских ковров».





Часть оборудования, которое установлено в Бресте, рассчитано на выпуск продукции отличной от той, что производится в Витебске. Это большой плюс: благодаря этому «Витебские ковры» расширили выпускаемый ассортимент.





Мы в Бресте можем производить комбинированную продукцию – с разрезным и петлевым ворсом в составе одного изделия. За счет этого достигаются рельефность и «глубина» изделия. Витебск таким технологическим оборудованием не располагает, изделия могут отличаться только плотностью, цветовой гаммой и высотой ворса.





Кроме того, в Бресте установлены два станка, у которых большая плотность, чем в Витебске, такие изделия, соответственно, имеют более высокие качественные характеристики.





Кто теперь создает дизайн ковровых изделий?





– Художественная мастерская в Бресте осталась. Витебские и брестские художники сообща работают над дизайном изделий, выполняют одни и те же задачи.





Как бы Вы охарактеризовали сложившийся в настоящее время спрос на ковровые изделия? Существует ли такое понятие, как «мода на ковры»?





– Мода на ковры была и всегда будет. Вопрос только в качестве, цветовой гамме и форме изделий, какими их хотят видеть люди. Важно произвести именно то, что нужно клиенту, а не работать на склад.





Коммерческая служба ОАО «Витебские ковры» работает по разным направлениям, чтобы расширить экспортные рынки сбыта, при этом не забывая про отечественного покупателя.





Брестский ковровый комбинат всегда отличался высококвалифицированными кадрами. Удалось ли сохранить костяк коллектива?





– Мне с коллективом повезло. Люди очень трудолюбивые, ответственные, они болеют за свое дело, в какой-то степени соскучились по настолько интенсивной работе. Основная масса – это те, кто много лет посвятил ковровому производству, они переживают за результат. Я бы даже сказал больше: люди живут духом предприятия, ставят интересы предприятия во главу угла.





В прошлом году мы все пережили сложный переходный период, когда были и сомнения, и недопонимание. Представители концерна и местной власти, дирекция предприятия и представители профсоюза неоднократно приезжали в Брест , налаживали диалог со специалистами и рабочими, объясняли, что это шаг в новую жизнь предприятия. Люди поверили в перспективу – и появились первые результаты, которые не могут не радовать: за год работы мы выпустили больше миллиона «квадратов» качественных изделий. Это заслуга людей, работающих на оборудовании и в отделах. Все хотят вернуть былую славу ковровому производству в Бресте.





То, что сделано за год, – это только начало, промежуточный результат. Цели стоят очень серьезные: расти и двигаться вперед.





Как обстоит дело с трудоустройством людей и заработной платой?





– 234 человека с «Ковров Бреста» перешли непосредственно в филиал «Витебских ковров», и еще 10 человек – это работники магазинов, которые теперь относятся к нашей фирменной торговле. Костяк трудового коллектива однозначно сохранен. Естественно, кто-то ушел на пенсию или по объективным причинам решил не продлить контракт. На сегодняшний день в филиале трудятся 258 человек (за полгода увеличили численность на 10 человек).





За 2020 год средняя зарплата составила 911 рублей, а за 6 месяцев этого года – 1040 рублей. В соответствии с бизнес-планом, по итогам года среднемесячная зарплата должна быть на уровне 1000 руб.





Когда работники переходили с «Ковров Бреста» на «Витебские ковры», было решение генерального директора – сохранить доплаты за стаж. Работники оформлялись не как впервые принятые на работу, а в порядке перевода. То есть, у людей, отработавших непрерывно на «Коврах Бреста» долгие годы, все выплаты за стаж сохранись. На «Витебских коврах» практикуются также персональные надбавки рабочим за профессиональное мастерство. Аналогичные надбавки установлены руководителям и специалистам.





В каком режиме сейчас работают «Брестские ковры»?





– На ОАО «Витебские ковры» существует практика: отпуска приурочиваются к летнему периоду, когда спрос на ковровые изделия несколько падает. Но сейчас люди уже поочередно приступили к работе, все производство задействовано на полную мощность. Применяется удобный, так называемый «ивановский» график работы: двухсменный трехбригадный. Станки беспрерывно, включая выходные, задействованы в две смены. Отделочный участок работает в одну смену. Но задел, который создают ткачи, отделка успевает перерабатывать.





Во втором полугодии 2020 года филиалом «Брестские ковры» выпущено 573 тыс. кв. м изделий, а за 6 месяцев текущего – 579 тыс. кв. м. За календарный год объем производства составит не менее 1 млн кв. м. А в обозримом будущем планируем выйти на показатель – 2 млн кв. м ковровых изделий в год.



