ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молодых людей, пострадавших в Стайках от удара молнии, будут оперировать

18.07.2021 13:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Состояние молодых людей, пострадавших 17 июля от удара молнии на озере в Стайках под Минском, оценивается как среднетяжелое, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Молодых людей, пострадавших в Стайках от удара молнии, будут оперировать
Фото pixabay.com

«Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств — это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, компания из четырех молодых людей и девушки (1993—1996 годов рождения) накануне вечером отдыхала на озере под Минском. Во время грозы они укрылись под деревом, в которое ударила молния.

Молодые люди с электротравмами были доставлены в больницы Минска. Девушка погибла.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние молодых людей, пострадавших 17 июля от удара молнии на озере в Стайках под Минском, оценивается как среднетяжелое, сообщает пресс-служба Министерства...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисовском районе после лобового столкновения легковушек погиб ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by