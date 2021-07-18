ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа частного дома в Минске

18.07.2021 13:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Пятилетний ребенок пострадал в результате падения из окна второго этажа.

Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа частного дома в Минске

ЧП случилось вечером 17 июля в одном из частных домов. Пятилетняя девочка находилась на втором этаже со своим семилетним братом.

Девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и упала вниз.

Ребенок доставлен в больницу для обследования.

Проверку проводит Партизанский (г. Минска) райотдел Следственного комитета.

Утром 17 июля похожий случай произошел в Гомеле. Из окна квартиры на восьмом этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Мальчик выжил, сейчас находится в реанимации.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятилетний ребенок пострадал в результате падения из окна второго этажа.
 
Новости дня
Новости разные
 
У суботу на літоўска-беларускай мяжы быў затрыманы яшчэ 41 мігрант
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by