Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа частного дома в Минске

Пятилетний ребенок пострадал в результате падения из окна второго этажа.





ЧП случилось вечером 17 июля в одном из частных домов. Пятилетняя девочка находилась на втором этаже со своим семилетним братом.

Девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и упала вниз.

Ребенок доставлен в больницу для обследования.

Проверку проводит Партизанский (г. Минска) райотдел Следственного комитета.

Утром 17 июля похожий случай произошел в Гомеле. Из окна квартиры на восьмом этаже выпал полуторагодовалый мальчик . Мальчик выжил, сейчас находится в реанимации.