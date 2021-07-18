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Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа частного дома в Минске
Источник материала: Навiны
Пятилетний ребенок пострадал в результате падения из окна второго этажа.
ЧП случилось вечером 17 июля в одном из частных домов. Пятилетняя девочка находилась на втором этаже со своим семилетним братом.
Девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и упала вниз.
Ребенок доставлен в больницу для обследования.
Проверку проводит Партизанский (г. Минска) райотдел Следственного комитета.
Утром 17 июля похожий случай произошел в Гомеле. Из окна квартиры на восьмом этаже
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