В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа

Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По предварительной информации, вечером 17 июля пятилетняя девочка самостоятельно взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала. В момент происшествия девочка была на втором этаже частного дома со своим семилетним братом.

Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Партизанским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-