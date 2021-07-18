|
Будут делать пластику: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии на озере в Стайках
Источник материала: Партизан
Состояние пациентов, пострадавших накануне от удара молнии на озере в Стайках, оценивается как средне-тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики», – сказано в сообщении.
Напомним, что в больницы Минска вечером 17 июля поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.
На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 годов рождения решила спрятаться под деревом в грозу, но в него ударила молния.
Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, спасти не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будут делать пластику: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии на озере в Стайках
Состояние пациентов, пострадавших накануне от удара молнии на озере в Стайках, оценивается как средне-тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)