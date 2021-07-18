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Эстония не будет отправлять в Беларусь нового посла

18.07.2021 14:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эстония не отправит нового посла в Беларусь, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Эстония не будет отправлять в Беларусь нового посла
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Фото Siim Lõvi / ERR

«Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем, как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года», — цитирует главу эстонского МИД издание err.ee.

По словам Лийметс, у Эстонии есть четыре варианта: действовать как обычно, снизив уровень представительства Эстонии, назначив временного поверенного в делах, не передавать верительные грамоты и оставить посла работать в Таллинне, или не принимать дальнейших шагов вообще и продолжить работу с сокращенным штатом в посольстве.

«Вступление нашего посла в должность, которое должно состояться в начале сентября, зависит от нашей оценки ситуации в Беларуси. Мы будем консультироваться с нашими партнерами и союзниками, которые видят необходимость координировать национальные действия и проявлять единство в этом вопросе. Внешняя политика состоит из тысяч важных деталей», — подчеркнула Лийметс.

Приказ о назначении Яака Ленсмента главой эстонского посольства в Беларуси был подписан президентом Керсти Кальюлайд 6 июля. Одновременно она отозвала с должности посла Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев, напоминает БелаПАН.

 

 

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Эстония не отправит нового посла в Беларусь, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
 
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