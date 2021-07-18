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Количество случаев ковида в Беларуси, по данным Минздрава, превысило 434 тысячи
Источник материала: Навiны
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 953 новых случая COVID-19, выписаны 1177 пациентов, умерли 10 человек, сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 434 362 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 202 пациента, умерли 3326 человек.
За минувшие сутки выполнено 18 259 тестов. Всего в стране проведено 7 090 605 тестов.
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