Количество случаев ковида в Беларуси, по данным Минздрава, превысило 434 тысячи

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 953 новых случая COVID-19, выписаны 1177 пациентов, умерли 10 человек, сообщает Министерство здравоохранения.





Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 434 362 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 202 пациента, умерли 3326 человек.

За минувшие сутки выполнено 18 259 тестов. Всего в стране проведено 7 090 605 тестов.