Источник материала: Салiдарнасць

Как-то многовато в последнее время мистики в белорусских реалиях. Даже самые ярые скептики-материалисты начинают подозревать неладное.

Вот и в субботнем ЧП с гродненским мостом , который собирался открывать (да так и не открыл) Лукашенко, многие увидели нечто из разряда мифического. Оно и понятно: после соколов, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства, белорусы все отчетливее стали подозревать силы природы в желании если не помочь, то, по крайней мере, на что-то намекнуть.





Чтобы сбить этот метафизический накал, власти попытались даже объяснить, почему мост так упорно не хочет быть торжественно открытым и за неделю подводит второй раз.

Как рассказал, в интервью Гродно Плюс председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, все дело в тропических ливнях, которые обрушиваются на город с небывалой силой.

— Это нагрузка на ливневую канализацию, мы еще раз говорим, что склоны и новые дороги еще не поросли травой, то есть, понятно, они более склонны к тому, чтобы вода наносила там серьезные повреждения, — отметил Караник, предположив, что расчет проектировщиков не учел изменения климата.

Тропические ливни, нежелание склонов прорастать травой, изменение климата… В общем, объяснение только укрепило в мысли о противодействии сил природы.

Но на самом-то деле, силы природы тут не при чем. Во всем, что происходит в последнее время, следует видеть людей и их поступки. Потому что ливню часто невдомек, что кому-то понадобилось срочное грандиозное шоу по открытию моста, чтобы показать мощь и процветание. И ливень мог быть не в курсе, что кто-то в спешке, взяв под козырек, выполнял заказ к определенному сроку. И что средств на это оказалось недостаточно, чтобы мощь и процветание выстояли под напором осадков.

За всем чаще всего стоят только люди. А уже потом получаются мифические совпадения, что кого-то встречают в Вашингтоне, а кого-то даже мост в собственной стране видеть не хочет.