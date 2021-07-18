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«Носимся по городу, чтобы каждому помочь». Водитель эвакуатора о последствиях ливня в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной растворил ливень, не обошлось без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего досталось Гродно.
Дмитрий Пецевич, житель Гродно:
Евгений Паволанский, водитель эвакуатора:
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Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной растворил ливень, не обошлось без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего...
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