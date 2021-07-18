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Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

18.07.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили 18 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

Не исключено повторение ситуации 17 июля, когда в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий.

Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

Сообщения о ЧС в субботу поступали из разных уголков страны. Не обошлось без подтоплений, отключения электричества, падения деревьев на дороги. Больше всего досталось Гродно. Там за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. Город на некоторое время был практически парализован.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили 18 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено повторение...
 
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