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Может быть как 17 июля. В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили 18 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не исключено повторение ситуации 17 июля, когда в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий.
Сообщения о ЧС в субботу поступали из разных уголков страны. Не обошлось без подтоплений, отключения электричества, падения деревьев на дороги. Больше всего досталось Гродно. Там за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. Город на некоторое время был практически парализован.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили 18 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено повторение...
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