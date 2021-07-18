Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной смыл ливень, причем не без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего досталось Гродно.





Из-за потопа не состоялось открытие нового моста через Неман. Водой размыло его укрепленные откосы, обочины вдоль дороги. Долгожданное событие пришлось перенести. Возникла угроза безопасности. Об этом было доложено Президенту.





Четвертый мост в Гродно будет одним из самых высоких в стране – около 32 метров над уровнем Немана. Его длина – 240 метров.













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