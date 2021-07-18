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Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

18.07.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной смыл ливень, причем не без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего досталось Гродно.

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

Из-за потопа не состоялось открытие нового моста через Неман. Водой размыло его укрепленные откосы, обочины вдоль дороги. Долгожданное событие пришлось перенести. Возникла угроза безопасности. Об этом было доложено Президенту.

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

Четвертый мост в Гродно будет одним из самых высоких в стране – около 32 метров над уровнем Немана. Его длина – 240 метров.

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

Как сейчас выглядит мост в Гродно? Показываем результат сильного ливня

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной смыл ливень, причем не без последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего...
 
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