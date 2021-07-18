Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156 человек

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Количество жертв катастрофического наводнения на западе Германии превысило 150, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Высказываются опасения, что погибших будет больше: свыше 1 000 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции не прекращаются. К ним привлечены 850 солдат бундесвера.





На устранение последствий стихии потребуются не один год и миллиарды евро. Наводнения теперь смещаются на восток. Тысячи местных жителей вынуждены покинуть свои дома. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции, Бельгии и Чехии.

Читайте также:

В Европе растет число жертв наводнения. 20 июля в Бельгии объявили День общенационального траура

Очевидцы о наводнении в Германии: «Уровень разрушений, который мы видим сейчас, невероятен»

В Германии из-за сильных наводнений объявлен режим военной катастрофы. Более 1300 человек пропали без вести