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Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156 человек

18.07.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Количество жертв катастрофического наводнения на западе Германии превысило 150, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156 человек

Высказываются опасения, что погибших будет больше: свыше 1 000 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции не прекращаются. К ним привлечены 850 солдат бундесвера.

Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156 человек

На устранение последствий стихии потребуются не один год и миллиарды евро. Наводнения теперь смещаются на восток. Тысячи местных жителей вынуждены покинуть свои дома. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции, Бельгии и Чехии.

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Новости Германии. Количество жертв катастрофического наводнения на западе Германии превысило 150, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высказываются...
 
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