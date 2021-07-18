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Kia представила план перерождения бренда и показала новые название, слоган и логотип

18.07.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Kia официально сменила логотип с неповоротливого Kia Motors Corporation на лаконичное Kia и представила новый слоган Movement that inspires. Для беларусского рынка новый слоган получил перевод «Рух, якi натхняе».

Kia представила план перерождения бренда и показала новые название, слоган и логотип
Презентация прошла в городе Инчон в Южной Кореи. На мероприятии было задействовано рекордное количество «пиротехнических дронов», которые одновременно поднялись в небо и выпустили сотни фейерверков, пишет belretail.by

Новый имидж компании был разработан в рамках новой концепции стратегии бренда под названием Plan S, которая была представлена в прошлом году. Plan S предусматривает «перезагрузку» бренда на пути к электрификации и внедрению систем мобильности, что позволит значительно расширить линейку электромобилей, привлечь молодую аудиторию и повысить престиж марки.

Новый логотип включает в себя элементы «симметрии», «ритма» и «подъема». Он изображен двухмерным и без овала, а название выполнено другим шрифтом по сравнению с прежней эмблемой, использовавшейся с 1994 года. В компании объяснили, что ритмичная непрерывная линия логотипа символизирует «приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность». Восходящие линии в свою очередь «воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам».

В Беларуси первыми моделями c новым логотипом станут Kia Rio и Kia Rio X, которые выйдут на белорусский рынок в сентябре 2021 года. До конца 2021 года ещё 2 модели Kiа будут обновлены в соответствии с новым логотипом.

 


Первой абсолютно новой моделью на белорусском рынке, отмеченной новый логотипом и созданной в рамках новой концепции дизайна Opposites United, станет кроссовер Sportage 5-го поколения в первой половине 2022 года.

Корпорация планирует к 2030 году довести мировой объем продаж электромобилей до 880 тысяч в год. Первый шаг к этой цели – запуск весной этого года первого электромобиля на аккумуляторных батареях (BEV, Battery Electric Vehicle) Kia EV6, не имеющего аналогов с традиционными силовыми установками.

Модель разработана на абсолютно новой модульной платформе для электромобилей E-GMP (Electric-Global Modular Platform), позволяющей задать новые стандарты запаса автономного хода (All-Electric Range, AER), динамики, пространства салона и применения инновационных технологий. Глобальная стратегия Kia предусматривает, что к 2027 году компания представит 7 BEV, построенных на платформе E-GMP. О планах по выводу электромобилей Kia на рынок в России будет сообщено позже.

Трансформация бренда Kia в странах СНГ – всеобъемлющий процесс, который затрагивает все области бизнеса и отразится в дизайне, продуктах, стратегиях, подходах к взаимодействию с Клиентами и в других аспектах бренда. Превращение из традиционного автопроизводителя в создателя и провайдера решений и сервисов мобильности будущего – амбициозная цель, вдохновляющая весь коллектив компании. В центре внимания всех перемен – Клиент и его интересы. Цель компании – создать всё необходимое, чтобы Клиент при любом контакте с Kia получал максимально позитивные впечатления и опыт, вдохновение и свободу для реализации своих целей и творческого потенциала.
 
 
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Компания Kia официально сменила логотип с неповоротливого Kia Motors Corporation на лаконичное Kia и представила новый слоган Movement that inspires. Для беларусского рынка новый слоган...
 
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