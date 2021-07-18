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Летний чадопад: пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Минске. Москитная сетка не выдержала

18.07.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице девочка 5-ти лет выпала из окна второго этажа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

По предварительным данным, вечером 17 июля девочка в возрасте 5 лет самостоятельно взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты второго этажа.

В момент происшествия она находилась в частном доме со своим 7-летним братом.

Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Партизанским районным отделом Следственного комитета по факту данного инцидента проводится проверка.
 
 
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В столице девочка 5-ти лет выпала из окна второго этажа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.
 
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