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Летний чадопад: пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Минске. Москитная сетка не выдержала
Источник материала: Партизан
В столице девочка 5-ти лет выпала из окна второго этажа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.
По предварительным данным, вечером 17 июля девочка в возрасте 5 лет самостоятельно взобралась на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты второго этажа.
В момент происшествия она находилась в частном доме со своим 7-летним братом.
Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
Партизанским районным отделом Следственного комитета по факту данного инцидента проводится проверка.
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Летний чадопад: пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Минске. Москитная сетка не выдержала
В столице девочка 5-ти лет выпала из окна второго этажа, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.
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