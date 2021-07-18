Уникальный ЗИЛ-114 бывшего министра обороны СССР выставлен на продажу

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Представительский лимузин ЗИЛ-114 собирался мелкими сериями на заводе имени Лихачева в Москве. Он пришел на смену модели ЗИЛ-111 и выпускался почти 12 лет (1967-1978). Всего было собрано лишь 113 экземпляров ЗИЛ-114, и все они предназначались для высшего партийного и советского руководства СССР, включая генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.













Интересно, что ЗИЛ-114 создавался с чистого листа. Его 6-метровый кузов отличали одновременно строгость и легкость. По своему изяществу он превосходил большинство зарубежных аналогов. Внутри – три ряда сидений (2+2+3), сиденья второго ряда – откидные.





Для нового лимузина был создан и новый V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6960 куб.см, который назывался также – ЗИЛ-114. Его отличительные особенности – алюминиевый блок цилиндров и четырехкамерный карбюратор. По паспорту мощность двигателя составляла 300 лошадиных сил, на самом деле, как говорили на заводе, он развивал не более 280 "лошадок".





В первые годы выпуска ЗИЛ-114 оснащался гидромеханической передачей с гидротрансформатором и двухступенчатой планетарной коробкой. Водитель управлял трансмиссией кнопками на приборной панели. После 1975 года появилась новая трехступенчатая коробка, управляемая более современным рычагом-селектором.





пише т abw.by Снаряжения масса ЗИЛ-114 составляла 2900 кг, полная – 3610 кг. С нагрузкой 2 человека максимальная скорость лимузина составляла 190 км/ч. Разгон с места до 100 км/ч занимал 13,5 секунды,т abw.by





Оснащение у лимузина соответствовало рангу его потенциальных владельцев: все стекла были оснащены электроподъемниками, также стекла использовали только атермальные, чтобы в жару салон не нагревался. Климат-контроль был представлен тремя отопителями – по одному для каждого ряда сидений, также лимузин комплектовался кондиционером.





По словам продавца, выставленный на продажу экземпляр собрали специально для Дмитрия Устинова, который с 1965 по 1976 год был секретарем ЦК КПСС, а затем до самой смерти в 1984 году возглавлял министерство обороны СССР.





Правда, никаких документов, которые бы подтверждали этот факт, нынешний владелец лимузина не предоставил. Но, по его словам, главным подтверждением является нехарактерный для модели желтый салон – обычно передние кресла были обиты черной кожей, а задний диван – серо-зеленой тканью.





Сообщается, что автомобиль прошел полную реставрацию, причем для нее использовали исключительно оригинальные детали. Пробег ЗИЛа после реставрации практически нулевой и составляет 500 километров. Сколько всего этот автомобиль проехал за свою жизнь, неизвестно. Стоит советский раритет сравнительно недорого – 20 млн российских рублей (269 тыс. долларов по курсу).



