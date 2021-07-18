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МАРТ нашел 37 нарушений постановления о заморозке цен

18.07.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщает, что по результатам мониторинга выдало субъектам хозяйствования 333 рекомендации по устранению нарушений и 55 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (реализации).

С начала года регулятор приостанавливал работу шести торговых объектов.
Нарушения законодательства МАРТ выявил у 56% объектов, подвергнутых мониторингу, пишет officelife.media. Ведомство провело 21 проверку в бизнес-среде, в том числе 9 выборочных и 12 внеплановых.

Контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке выявил:

— 117 фактов несоблюдения требований законодательства, регулирующего ценообразование (в том числе 37 фактов нарушения требований постановления № 100);

— бизнесу направлено 35 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений;

— назначено 5 внеплановых проверок;

— привлечено к административной ответственности 129 виновных лиц;

— наложены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 199,7 тыс. рублей.

Меры административной ответственности и профилактического характера в форме предупреждения применены к 638 виновным лицам.



Как сообщалось ранее, постановление № 100 предполагает, что с 1 марта цены на социально значимые товары устанавливаются производителями, импортерами, организациями, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю. Так, ежемесячное изменение цен не может превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца этот товар не реализовывался.

Фото: jukola.by
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщает, что по результатам мониторинга выдало субъектам хозяйствования 333 рекомендации по устранению...
 
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