МАРТ нашел 37 нарушений постановления о заморозке цен

С начала года регулятор приостанавливал работу шести торговых объектов.

пишет officelife.media. Ведомство провело 21 проверку в бизнес-среде, в том числе 9 выборочных и 12 внеплановых. Нарушения законодательства МАРТ выявил у 56% объектов, подвергнутых мониторингу,officelife.media. Ведомство провело 21 проверку в бизнес-среде, в том числе 9 выборочных и 12 внеплановых.





Контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке выявил:





— 117 фактов несоблюдения требований законодательства, регулирующего ценообразование (в том числе 37 фактов нарушения требований постановления № 100);





— бизнесу направлено 35 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений;





— назначено 5 внеплановых проверок;





— привлечено к административной ответственности 129 виновных лиц;





— наложены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 199,7 тыс. рублей.





Меры административной ответственности и профилактического характера в форме предупреждения применены к 638 виновным лицам.













Как сообщалось ранее, постановление № 100 предполагает, что с 1 марта цены на социально значимые товары устанавливаются производителями, импортерами, организациями, осуществляющими оптовую и (или) розничную торговлю. Так, ежемесячное изменение цен не может превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца этот товар не реализовывался.





Фото: jukola.by







