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Усов: «Проводить референдум в период глубокого кризиса — рискованная затея для режима»

18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог уверен, что это не только не решит проблемы легтимности, но и создаст еще больше проблем.

— Проводить референдум в период глубокого кризиса, чтобы принять трэш под названием «новая конституция» — рискованная затея для режима, которая лишь будет способствовать разрушению системы, — пишет Павел Усов. — «Принятие» очередной конституции, которая абсолютно никак не укрепляет позиции Лукашенко, не решает проблемы его легитимности будет действием из области, «не было проблем — создали их сами».

Референдум, по итогу которого политический, идеологический, пропагандистский эффект будет равен 0, сам по себе станет дополнительной точкой напряжения для системы. Скажем так — Rayan air 2.

Затраты на организацию, проведение, мобилизацию, фальсификации, легитимацию будут большими, чем ожидаемый и нужный результат. Но правящая верхушка уже запустила цепь ошибок, которые подрывают устойчивость режима и с этого направления уже не сойдут.

 
 
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Политолог уверен, что это не только не решит проблемы легтимности, но и создаст еще больше проблем.
 
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