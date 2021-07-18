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Ирина Дорофеева: думаю, победители детского конкурса «Витебск-2021» станут звёздами в своих странах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
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Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель...
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