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Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Филип Жмахер, председатель судейства, подчеркнул высокий уровень юных исполнителей. По итогам первого дня у него в фаворитах шесть человек. Всего же в детском конкурсе принимают участие представители 16 стран.
Филип Жмахер, председатель жюри 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»:
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Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность
Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Филип Жмахер,...
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