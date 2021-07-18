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Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность

18.07.2021 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность

Филип Жмахер, председатель судейства, подчеркнул высокий уровень юных исполнителей. По итогам первого дня у него в фаворитах шесть человек. Всего же в детском конкурсе принимают участие представители 16 стран.

Ирина Дорофеева: думаю, победители детского конкурса «Витебск-2021» станут звёздами в своих странах

Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность

Филип Жмахер, председатель жюри 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»:
Конечно, качество. Эмоциональное и вокальное качество исполнителя и то, чтобы человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность, чтобы он дальше в своей жизни мог иметь, скажем, великолепное творчество.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Филип Жмахер,...
 
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