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«Займёт 7-8 дней». Владимир Караник о восстановлении моста после ливня в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий. Больше всего досталось Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за потопа не состоялось открытие нового моста через Неман: водой размыло укрепленные откосы, обочины вдоль дороги. Долгожданное событие пришлось перенести – возникла угроза безопасности. Об этом доложили Президенту.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Все устранение имеющихся повреждений с нашей точки зрения займет 7-8 дней. Но с учетом таких залповых ливней будут приняты дополнительные мероприятия, проектные решения по повышению пропускной способности системы отвода воды. Возможно, это потребует еще какое-то дополнительное время. Мы надеемся, что все вопросы, включая подготовку праздника, будут решены в течение двух недель. Эта временная задержка с открытием позволит нам дополнительно еще доработать дорогу, которая будет выходить на Староскидельскую и позволит работникам «Азота» более комфортно добираться до работы.
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Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий. Больше всего досталось Гродно, сообщили в программе Новости...
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