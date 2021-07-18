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«Займёт 7-8 дней». Владимир Караник о восстановлении моста после ливня в Гродно

18.07.2021 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий. Больше всего досталось Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за потопа не состоялось открытие нового моста через Неман: водой размыло укрепленные откосы, обочины вдоль дороги. Долгожданное событие пришлось перенести – возникла угроза безопасности. Об этом доложили Президенту.

«Займёт 7-8 дней». Владимир Караник о восстановлении моста после ливня в Гродно

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Первое, что отметил Президент, – если есть малейшее сомнение в безопасности собравшихся, а мы подтвердили, что такие сомнения есть, праздник необходимо отменять. Потому что мы его делаем, чтобы люди получили удовольствие, а не чтобы создать красивую картинку. Здесь после такого ливня не только окружающая ситуация не создает атмосферу праздника, но есть вопросы с безопасностью. Поэтому реакция Президента была однозначна – надо переносить. Он сказал: успокойте всех, мы перенесем этот праздник, мы его обязательно проведем и сделаем так, чтобы люди на этом празднике получили удовольствие. И он найдет в своем плотном графике возможность приехать.

Все устранение имеющихся повреждений с нашей точки зрения займет 7-8 дней. Но с учетом таких залповых ливней будут приняты дополнительные мероприятия, проектные решения по повышению пропускной способности системы отвода воды. Возможно, это потребует еще какое-то дополнительное время. Мы надеемся, что все вопросы, включая подготовку праздника, будут решены в течение двух недель. Эта временная задержка с открытием позволит нам дополнительно еще доработать дорогу, которая будет выходить на Староскидельскую и позволит работникам «Азота» более комфортно добираться до работы.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 17 июля в некоторых регионах страны зной растворил ливень, причем не без последствий. Больше всего досталось Гродно, сообщили в программе Новости...
 
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