|
США расследуют "акустические атаки" на своих дипломатов в Вене. Среди подозреваемых - Россия
Источник материала: Партизан
Власти США расследуют недавние загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, у которых выявили "гаванский синдром".
Об этом
"В сотрудничестве с нашими партнерами в американском правительстве мы расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене", - заявили изданию в Госдепартаменте.
По словам собеседников агентства, необъяснимые проблемы со здоровьем у американских дипломатов могли возникнуть в результате применения микроволнового или радиоволнового оружия. Проблема получила название "гаванский синдром", поскольку первые случаи такого заболевания были выявлены у персонала посольства США на Кубе в 2016 году.
Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией".
Отметим, американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти США расследуют недавние загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, у которых выявили "гаванский синдром".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)