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США расследуют "акустические атаки" на своих дипломатов в Вене. Среди подозреваемых - Россия

18.07.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти США расследуют недавние загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, у которых выявили "гаванский синдром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"В сотрудничестве с нашими партнерами в американском правительстве мы расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене", - заявили изданию в Госдепартаменте.

По словам собеседников агентства, необъяснимые проблемы со здоровьем у американских дипломатов могли возникнуть в результате применения микроволнового или радиоволнового оружия. Проблема получила название "гаванский синдром", поскольку первые случаи такого заболевания были выявлены у персонала посольства США на Кубе в 2016 году.

Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией".

Отметим, американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

 
 
 
 
 
 
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Власти США расследуют недавние загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, у которых выявили "гаванский синдром".
 
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