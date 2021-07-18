Почему процветают нелегальные мини-рынки у минских станций метро

В Минске немало мест нелегальной торговли овощами и фруктами, бакалеей и всяким ширпотребом. Речь не о бабушках, торгующих ягодами и цветам, которые сами же и вырастили. Речь о тех, кто покупает товар на оптовых складах и перепродает его, нередко создавая заторы у подземных переходов станций минского метро.

Почему при обилии магазинов разного ценового сегмента люди покупают продукты неизвестного качества и происхождения фактические с земли?



У станции метро «Каменная горка»

«Каменная горка», «Площадь Якуба Коласа», «Пушкинская»…

Время около восьми вечера, выйдя из метро на «Каменной горке», чуть не врезалась в тележку, на которой выстроились пачки кофе. «Под ноги смотреть надо», — зло бросила торговка. «А вы переход не занимайте», — посоветовала ей. «Умная нашлась…» — и что-то там еще кричала она вслед.

На «Каменной горке» просто целая ярмарка. Подземный переход занят продавцами очков, заколок и прочей ерунды. На улице, с той стороны, где строительный гипермаркет «Материк», вообще свободно пройти невозможно — торговля ведется в несколько рядов.

Многие возмущаются, городские власти периодически устаивают рейды, но нелегальных торговцев от этого меньше не становится, и работают они без выходных.

Такая же ситуация в переходах у станций метро «Тракторный завод» и «Площадь Якуба Коласа». Правда, по дороге на Комаровку не торгуют фруктами, зато полно всякого рода ширпотреба.

За последние годы заметно вырос нелегальный овощной рынок у станции метро «Пушкинская».



Переход у станции метро «Пушкинская»

Первые торговцы с этой локации ездили на оптовый рынок в Ждановичи и привозили на тележках несколько ящиков овощей и фруктов. Продавали чуть дешевле, чем в магазинах, и товар хорошо расходился. Периодически милиция проводила рейды, торговцев забирали в отделение. Протокол, штраф, и снова продавцы возвращались на свою «точку».

На смену тележкам уже давно пришли микроавтобусы. Грузчики несут ящики и коробки, к своим местам подтягиваются продавцы. Примерно с девяти утра начинается торговля, которая сворачивается лишь около восьми вечера.

Имеющие бизнес на таких стихийных рынках не платят, конечно же, никаких налогов. Но есть и другая проблема, которая может коснуться каждого — безопасности людей в переходе.

Человек, поднимаясь или спускаясь по лестнице, не может подойти к перилам, потому что на них развешаны всякие туники, брюки и прочие халатики. Сотрудники службы безопасности метрополитена, дежурящие на станции, говорят, что за эту территорию они ответственности не несут.

На той же «Пушкинской» со стороны гостиницы «Орбита» торговцы часто стоят по обе стороны перехода, заняв по метра два от стены. Возле них толпятся покупатели, а тем, кто использует переход по прямому назначению, нужно пробираться чуть ли бочком… Столпотворение бывает жуткое!

Каждый день нелегалы оставляют после себя горы ящиков. На многих можно обнаружить магазинные бирки на желтом фоне с надписью «-50%», а также информацию о том, что импортером является одна из торговых сетей, индивидуальный предприниматель и некое ООО. Так что откуда берется все это овощно-фруктовое изобилие, тоже интересный вопрос. Как и бакалейное: ведь все продают одни и те же марки кофе.

Нужна легальная альтернатива

Тысячу раз говорилось о том, что покупка продуктов в местах несанкционированной торговли опасна для здоровья. Никаких документов на продукты нет, санкнижки у продавца тоже нет, как и кассового аппарата с терминалом. Но люди все равно покупают…

На «Пушкинской» пенсионерка со стажем говорит, что «здесь же свои девочки», она всех знает и у них дешевле.

Про дешевле — спорный вопрос. Розовые крупные помидоры в переходе продавали по той же цене, что и в киоске предпринимателя, оборудованном на месте бывшего входа в магазин «Богатырь». Клубника и черешня стоят столько же, сколько на «Западном» рынке. Пачка кофе Dallmayr продается по комаровской цене.

«Овощи и фрукты впрок покупать не будешь, сколько бы они не стоили, все равно быстро вянут, — объяснила еще одна покупательница. — А здесь удобно — по дороге домой покупаю, сколько нужно на вечер и утро. Конечно, мне не очень нравится покупать с земли. Так пусть бы в местах большой проходимости поставили павильоны типа “табакерок” и продавали свежие овощи».





На возражение, мол, качество товара сомнительно, как и здоровье продавцов, в разговор вступила еще одна дама: «А в магазине вы уверены в качестве, когда десять человек потрогают яблоко, пока вы купите? Медкомиссию продавцы проходят раз в год, за этот период можно успеть пять раз заболеть и вылечиться. И вообще, тут я плачу людям, а не этим буржуям — хозяевам торговых сетей».

Свои «буржуи», безусловно, есть и в этом теневом бизнесе. Вот, например, человека, который привозит товар в большом ассортименте к точке возле остановки «Дом печати» на улице Сурганова, продавцы почтительно называют «хозяин». Вполне возможно, что у него есть пять официальных точек и вот эта одна «левая».

Несанкционированные торговцы ведут себя так, будто им все можно: даже располагаются под табличкой о штрафе за торговлю в неустановленном месте.









Иногда их все-таки серьезно, как они сами говорят, гоняют. Вот уже пару недель как из перехода на «Пушкинской» овощной базар все-таки удалили. Теперь там сидят только пенсионеры с цветочками или бэушными вещами.

Но нелегалы с овощами и фруктами, по большому счету, никуда не исчезли, просто передислоцировались на улицу — там хотя бы они не создают толпу в узком пространстве.



Овощной мини-рынок на «Пушкинской» теперь размещается на стороне гостиницы «Орбита»

К слову, раньше штраф за торговлю в неустановленных местах составлял до трех базовых величин, теперь — от 5 до 50 базовых. Но, видимо, нелегалов эти цифры не пугают. И пока будет спрос, они не уйдут с насиженных мест.

Или пока не будет легальной альтернативы. Вот на «Пушкинской» есть три небольших стационарных магазина с мясной продукцией, поэтому и нет нелегалов с колбасами.