Шесть пловцов сборной Польши отправили домой из-за ошибки при подаче заявки

После инцидента 22 польских пловца обратились с открытым письмом к президенту PZP Павлу Сломиньскому с призывом ко всему правлению организации уйти в отставку.

Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Поляньская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб изначально были в списках польской делегации на Игры в Токио, в которой значились 23 пловца. Им пришлось практически сразу покинуть Японию. Сейчас на сайте федерации есть заявка из 17 человек, с уточнением, что корректировка возникла на стадии "завершения процесса утверждения со стороны FINA, МОК и Олимпийского комитета Польши".

По следам инцидента 22 польских пловца обратились с открытым письмом к президенту PZP Павлу Сломиньскому с призывом ко всему правлению организации уйти в отставку. Письмо не подписала только Катажина Васик, которая еще не прибыла в Токио, пишет sputnik.by

Глава PZP в ответ выступил с официальным признанием допущенной ошибки. Он также попросил прекратить спекуляции на данной теме в СМИ и социальных сетях. Сломиньский в ближайшее время планирует созвать заседание правления PZP для анализа всей ситуации и принятия дальнейших решений.