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Шесть пловцов сборной Польши отправили домой из-за ошибки при подаче заявки
Источник материала: Партизан
Шесть пловцов сборной Польши на Олимпийский играх в Токио отправлены обратно домой из-за ошибки Польского плавательного союза (PZP) при подаче заявки, сообщает swimswam.
После инцидента 22 польских пловца обратились с открытым письмом к президенту PZP Павлу Сломиньскому с призывом ко всему правлению организации уйти в отставку.
Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Поляньская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб изначально были в списках польской делегации на Игры в Токио, в которой значились 23 пловца. Им пришлось практически сразу покинуть Японию. Сейчас на сайте федерации есть заявка из 17 человек, с уточнением, что корректировка возникла на стадии "завершения процесса утверждения со стороны FINA, МОК и Олимпийского комитета Польши".
По следам инцидента 22 польских пловца обратились с открытым письмом к президенту PZP Павлу Сломиньскому с призывом ко всему правлению организации уйти в отставку. Письмо не подписала только Катажина Васик, которая еще не прибыла в Токио,
Глава PZP в ответ выступил с официальным признанием допущенной ошибки. Он также попросил прекратить спекуляции на данной теме в СМИ и социальных сетях. Сломиньский в ближайшее время планирует созвать заседание правления PZP для анализа всей ситуации и принятия дальнейших решений.
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Шесть пловцов сборной Польши на Олимпийский играх в Токио отправлены обратно домой из-за ошибки Польского плавательного союза (PZP) при подаче заявки, сообщает swimswam.
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