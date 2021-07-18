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Трагедия в Борисове: борисовчанка пришла устраиваться на работу, а попала в реанимацию
Источник материала: Партизан
21-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.
13 июля жительница Борисова пришла на один из местных заводов, чтобы устроиться на работу. Когда работница предприятия отвернулась, волосы девушки попали в станок, сообщает Следственный комитет.
21-летнюю девушку провели в производственный цех начальник производства и мастер участка. Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась сделать запись в журнале. Повернувшись, она увидела девушку уже лежащей на полу, при этом часть волос ее была намотана на станок.
Сейчас девушка находится в реанимационном отделении Борисовской центральной районной больницы в тяжелом состоянии.
фото: Следственный комитет
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21-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.
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