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Трагедия в Борисове: борисовчанка пришла устраиваться на работу, а попала в реанимацию

18.07.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

13 июля жительница Борисова пришла на один из местных заводов, чтобы устроиться на работу. Когда работница предприятия отвернулась, волосы девушки попали в станок, сообщает Следственный комитет.

21-летнюю девушку провели в производственный цех начальник производства и мастер участка. Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась сделать запись в журнале. Повернувшись, она увидела девушку уже лежащей на полу, при этом часть волос ее была намотана на станок.

Сейчас девушка находится в реанимационном отделении Борисовской центральной районной больницы в тяжелом состоянии.


 фото: Следственный комитет
 
 
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