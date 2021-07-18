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«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?

18.07.2021 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Атмосфера «Славянского базара» царит и на улицах Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?

– Как вам праздник?
– Очень классно.
– А как вам песни?
– Прекрасные песни, прекрасное настроение.
– Готовы танцевать?
– Конечно!

«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?

Отлично и очень здорово. Замечательная атмосфера, нам очень нравится. Спасибо большое за дождь. 

«Я из Казани, она из Тулы». Что говорят гости фестивального Витебска?

Мы приехали на «Славянский базар» из России. Я из Казани, из Татарстана. Она из Тулы. Мы приехали за своим любимым артистом, Димашем Кудайбергеном, который является в этом году членом жюри. Всем желаем прекрасного праздника, наслаждаемся прекрасной Беларусью. Спасибо большое за теплый прием! 

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Атмосфера «Славянского базара» царит и на улицах Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  – Как вам праздник? – Очень классно. –...
 
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