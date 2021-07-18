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В Брилевичах строят самую большую школу в Минске

18.07.2021 16:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В микрорайоне Брилевичи внутри жилого квартала в границах проспекта Дзержинского — улицы Чюрлёниса — улицы Каролинской строят новую школу. Она будет самой большой в Минске и сможет принять 1241 ученика.

В Брилевичах строят самую большую школу в Минске

Здание условно делится на три блока и бассейн. Два основных корпуса с классами и мастерскими по трудовому обучению располагаются по бокам, их объединяет центральная часть, в которой разместятся гардеробы (их опустили в подвал), главное фойе, столовая. Выше будут спортивные и актовый залы, на самом верху — компьютерные классы.

В бассейне будет две чаши: малая — для обучения плаванию и большая — с 25-метровыми дорожками и трибунами.

Рядом со школой будет оборудован спортивный городок с площадками для волейбола и баскетбола, хоккейной коробкой, сектором для метания ядра. Тут же будет располагаться площадка для изучения Правил дорожного движения.

В здании предусмотрен лифт для маломобильных школьников, сообщает агентство «Минск-Новости».

В Брилевичах строят самую большую школу в Минске

Ввести школу в строй планируется в декабре этого года. Сейчас завершается монтаж каркаса здания. На некоторых блоках, где уже сделана кровля, началась внутренняя черновая отделка.

Предполагается, что в новом здании разместится гимназия № 41, которая сейчас располагается в Добромысленском переулке (между улицами Московская и Фабрициуса).

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Брилевичи внутри жилого квартала в границах проспекта Дзержинского — улицы Чюрлёниса — улицы Каролинской строят новую школу. Она будет самой...
 
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