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Валерий Карбалевич уехал из Беларуси

18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Отъезд состоялся в пятницу, однако сообщил об этом политолог лишь в воскресенье. 

Валерий Карбалевич уехал из Беларуси

«Вечарам пятніцы, таго дня, калі адбыўся пагром Радыё Свабода, я з'ехаў з Беларусі», — напісаў ён.

Напомним, в пятницу прошли обыски в минском офисе Радыё Свабода и в квартирах некоторых журналистов. Были задержаны Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студинская.

 
 
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Отъезд состоялся в пятницу, однако сообщил об этом политолог лишь в воскресенье. 
 
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