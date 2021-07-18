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Валерий Карбалевич уехал из Беларуси
18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Отъезд состоялся в пятницу, однако сообщил об этом политолог лишь в воскресенье.
«Вечарам пятніцы, таго дня, калі адбыўся пагром Радыё Свабода, я з'ехаў з Беларусі», —
Напомним, в пятницу прошли обыски в минском офисе Радыё Свабода и в квартирах некоторых журналистов. Были задержаны Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студинская.
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Отъезд состоялся в пятницу, однако сообщил об этом политолог лишь в воскресенье.
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