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В Олимпийской деревне в Токио для спортсменов установили особые «антисекс-кровати»
18.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Они сконструированы из картона с таким расчетом, чтобы ломаться от резких движений и большого веса.
Фото: @mrodoficial
Также организаторы попросили атлетов не прыгать на них, отмечая победы. Дизайн мебели утверждали в Международном олимпийском комитете, чтобы – цитата — «избежать ненужных форм физического контакта».
Тем не менее гимнаст из Ирландии Рис Маклегган опубликовал видео, в котором прыгает на такой кровати, и она не ломается.
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Они сконструированы из картона с таким расчетом, чтобы ломаться от резких движений и большого веса.
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