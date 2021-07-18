В Олимпийской деревне в Токио для спортсменов установили особые «антисекс-кровати»

Источник материала: Салiдарнасць

Они сконструированы из картона с таким расчетом, чтобы ломаться от резких движений и большого веса.

Фото: @mrodoficial

Также организаторы попросили атлетов не прыгать на них, отмечая победы. Дизайн мебели утверждали в Международном олимпийском комитете, чтобы – цитата — «избежать ненужных форм физического контакта».

Тем не менее гимнаст из Ирландии Рис Маклегган опубликовал видео, в котором прыгает на такой кровати, и она не ломается.