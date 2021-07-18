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«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно в заключительный день фестиваля будут определены победители конкурса эстрадных исполнителей среди детей и взрослых. Воскресная афиша наполнена и другими яркими событиями. Вечером на сцене Летнего амфитеатра состоится гала-концерт белорусских мастеров искусств.
Виктор Пралич, корреспондент:
Готовятся к выступлению и начинающие звезды. Участники XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни сегодня репетировали с Президентским оркестром. Уже вечером в сопровождении живой музыки они представят на суд жури славянский хит.
Атмосфера «Славянского базара» царит и на улицах Витебска. Свою программу представил даже Департамент охраны МВД Беларуси. На Пушкинской площади они организовали акцию «Мы вместе». Гостей объединили различные конкурсы, фотозоны. Поднимали настроение ростовые куклы.
Сергей Мурашкин, начальник Витебского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
Когда задерживали условного преступника, жители города могли посмотреть, насколько четко, профессионально действуют сотрудники в сложных ситуациях.
– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
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В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего концерта. В 18:00 здесь начнется гала-концерт мастеров искусств Беларуси. На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха. Широкая программа ожидается и на площади Победы – там пройдет финал республиканской акции МВД «За безопасность вместе».
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«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье
Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в...
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