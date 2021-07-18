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Страны-участницы ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти до конца 2021 года

18.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны-участницы ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти до конца 2021 года

Страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Достигнуть договоренности удалось на прошедшей сегодня (18 июля) онлайн-конференции министров стран ОПЕК+. Объем повышения должен составить 0,4 млн баррелей в сутки с августа. Это значит, что объемы добычи нефти будут возвращены на 2 млн баррелей в сутки. 

С решением согласились все члены организации. При этом также было принято решение о продлении срока действия самой сделки по регулированию объемов добычи «черного золота» – её действие будет продолжаться как минимум до конца 2022 года. 

Как отмечается в финальном коммюнике переговоров, страны ОПЕК+ намерены постепенно наращивать объемы добычи нефти. Финальной отметкой должны стать 5,8 млн баррелей в сутки – достигнуть этой отметки планируется сделать не позднее сентября 2022 года. 

Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 1 сентября 2021 года. 

Фото: Freepik 

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Страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС. Достигнуть договоренности удалось на...
 
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