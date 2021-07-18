Что делать с остатками вчерашней еды? Приготовьте омлет за 10 минут – получается аппетитно!

Источник материала: ОНТ

Даже, если вы очень рачительны в том, что касается приобретения продуктов питания, остатки еды все равно имеют место быть в вашем холодильнике. Есть много способов вкусно приготовить, не выбрасывая то, что можно съесть. Самый простой и быстрый вариант – это, конечно же, омлет.



Итак, из продуктов у нас есть:

вяленые помидоры - 2 ст.л.;

спагетти - 1 порция;

яйца - 2 шт.;

твердый сыр - маленький кусочек;

орегано - по вкусу;

микрозелень подсолнуха - по вкусу.

Как готовить?

1. Вяленые помидоры выложить на сковороду, дать оливковому маслу разогреться.





2. Добавить к помидорам спагетти. Перемешать.





3. Яйца взбить до образования пены и вылить в сковороду к помидорам и спагетти. Жарить на большом огне, пока не зарумянятся края. Перевернуть омлет буквально на 5 секунд. Снять с огня и выложить на сервировочную тарелку.





4. Посыпать тертым сыром, орегано и зеленью. Приятного аппетита!









Хозяйкам на заметку: вместо вяленых помидоров можно использовать свежие, а зелень пригодится та, что у вас есть.

Не бойтесь экспериментировать, и результат вас обязательно порадует!

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