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Что делать с остатками вчерашней еды? Приготовьте омлет за 10 минут – получается аппетитно!
Источник материала: ОНТ
Даже, если вы очень рачительны в том, что касается приобретения продуктов питания, остатки еды все равно имеют место быть в вашем холодильнике. Есть много способов вкусно приготовить, не выбрасывая то, что можно съесть. Самый простой и быстрый вариант – это, конечно же, омлет.
Как готовить?
1. Вяленые помидоры выложить на сковороду, дать оливковому маслу разогреться.
2. Добавить к помидорам спагетти. Перемешать.
3. Яйца взбить до образования пены и вылить в сковороду к помидорам и спагетти. Жарить на большом огне, пока не зарумянятся края. Перевернуть омлет буквально на 5 секунд. Снять с огня и выложить на сервировочную тарелку.
4. Посыпать тертым сыром, орегано и зеленью. Приятного аппетита!
Хозяйкам на заметку: вместо вяленых помидоров можно использовать свежие, а зелень пригодится та, что у вас есть.
Не бойтесь экспериментировать, и результат вас обязательно порадует!
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Даже, если вы очень рачительны в том, что касается приобретения продуктов питания, остатки еды все равно имеют место быть в вашем холодильнике. Есть много способов...
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