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Что делать с остатками вчерашней еды? Приготовьте омлет за 10 минут – получается аппетитно!

18.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать с остатками вчерашней еды? Приготовьте омлет за 10 минут – получается аппетитно!

Даже, если вы очень рачительны в том, что касается приобретения продуктов питания, остатки еды все равно имеют место быть в вашем холодильнике. Есть много способов вкусно приготовить, не выбрасывая то, что можно съесть. Самый простой и быстрый вариант – это, конечно же, омлет.

Итак, из продуктов у нас есть:

  • вяленые помидоры - 2 ст.л.;
  • спагетти - 1 порция;
  • яйца - 2 шт.;
  • твердый сыр - маленький кусочек;
  • орегано - по вкусу;
  • микрозелень подсолнуха - по вкусу.

Как готовить?

1. Вяленые помидоры выложить на сковороду, дать оливковому маслу разогреться.


2. Добавить к помидорам спагетти. Перемешать.


3. Яйца взбить до образования пены и вылить в сковороду к помидорам и спагетти. Жарить на большом огне, пока не зарумянятся края. Перевернуть омлет буквально на 5 секунд. Снять с огня и выложить на сервировочную тарелку.


4. Посыпать тертым сыром, орегано и зеленью. Приятного аппетита!



Хозяйкам на заметку: вместо вяленых помидоров можно использовать свежие, а зелень пригодится та, что у вас есть.

Не бойтесь экспериментировать, и результат вас обязательно порадует!

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Даже, если вы очень рачительны в том, что касается приобретения продуктов питания, остатки еды все равно имеют место быть в вашем холодильнике. Есть много способов...
 
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