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Наводнение в Германии: число погибших выросло до 156 человек

18.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение в Германии: число погибших выросло до 156 человек

Число жертв наводнения на Западе Германии достигло как минимум 156 человек. Об этом со ссылкой на данные немецкой полиции сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, число жертв в федеральной земле Рейнланд-Пфальц достигло 110 человек, в то время как в Северном Рейне-Вестфалии из-за разгула стихии погибли не менее 45 человек. Еще один человек погиб в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд, который также оказался затронут наводнением. При этом в полиции подчеркнули, что скорей всего число жертв будет расти. В общей сложности от наводнения пострадали порядка 670 человек. Не исключается, что и это число также возрастет.

Причиной наводнения, обрушившегося на федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия в начале недели, стали затяжные ливни. Не прекращающиеся дожди привели к тому, что из берегов вышли притоки Рейна – Ар и Мозель, а также целый ряд более мелких рек. В пострадавших регионах введен режим военной катастрофы. Также режим ЧС был введен и в затронутых стихией районах Баварии.

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Число жертв наводнения на Западе Германии достигло как минимум 156 человек. Об этом со ссылкой на данные немецкой полиции сообщает ТАСС. Согласно опубликованным...
 
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