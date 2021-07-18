Наводнение в Германии: число погибших выросло до 156 человек

Источник материала: ОНТ

Число жертв наводнения на Западе Германии достигло как минимум 156 человек. Об этом со ссылкой на данные немецкой полиции сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, число жертв в федеральной земле Рейнланд-Пфальц достигло 110 человек, в то время как в Северном Рейне-Вестфалии из-за разгула стихии погибли не менее 45 человек. Еще один человек погиб в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд, который также оказался затронут наводнением. При этом в полиции подчеркнули, что скорей всего число жертв будет расти. В общей сложности от наводнения пострадали порядка 670 человек. Не исключается, что и это число также возрастет.

Причиной наводнения, обрушившегося на федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия в начале недели, стали затяжные ливни. Не прекращающиеся дожди привели к тому, что из берегов вышли притоки Рейна – Ар и Мозель, а также целый ряд более мелких рек. В пострадавших регионах введен режим военной катастрофы. Также режим ЧС был введен и в затронутых стихией районах Баварии.

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