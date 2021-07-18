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Семья забрала кота из приюта, а он стал приносить им подарки. Почитайте, это удивительно!

18.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семья забрала кота из приюта, а он стал приносить им подарки. Почитайте, это удивительно!

Необычную историю опубликовал ridus.ru.

Год назад Дерек и его семья забрали из приюта котенка Гонзо. Кот привык к хозяевам и новому дому и стал выходить на улицу. Семья позволяла Гонзо гулять без присмотра – кот всегда возвращался. А вскоре пушистик стал приносить хозяевам подарки.

С этого момента Гонзо начал приносить неодушевленные предметы – все, что, по его мнению, выглядит уникальным.

Кот приносит домой старые обложки журналов, лампочки, крышки от стаканчиков для кофе, целлофановые пакеты, кусочки пластика и другие вещи. 


Как-то он принес новые детали водопровода, которые стащил у рабочих. Они сначала не поняли в чем дело, когда Дерек вернул им детали и объяснил, откуда их взял. 

Хозяев интересовал вопрос, откуда кот приносит все эти предметы, поэтому они прикрепили к его ошейнику маленькую камеру и стали наблюдать.

После наблюдений оказалось, что все подарки Гонзо тщательно выбирает: он долго присматривается к предмету, обнюхивает его, трогает и лишь потом забирает домой, чтобы вручить хозяевам. А они бережно хранят все презенты и относятся к ним как к драгоценностям.

Фото: facebook.com



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Необычную историю опубликовал ridus.ru. Год назад Дерек и его семья забрали из приюта котенка Гонзо. Кот привык к хозяевам и новому дому и стал выходить на улицу. Семья...
 
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