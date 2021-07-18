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В МЧС рассказали о последствиях грозы: задержка транспорта, затоплены дороги, повалены деревья

18.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МЧС рассказали о последствиях грозы: задержка транспорта, затоплены дороги, повалены деревья

Из-за грозы пострадали более 20 населенных пунктов Гродненской и Минской областей, сообщается на сайте МЧС Беларуси.

В результате того, что прошел грозовой фронт с порывами ветра до 24 м/с, пострадали 18 населенных пунктов в Гродненской и 3 – в Минской области. Повреждены кровли семи сельскохозяйственных зданий и семи жилых домов, зафиксировано 49 случаев падения деревьев в Минской, Гродненской, Брестской области и Минске, Могилевской и Гомельской областях.


Девушка погибла в результате удара молнии в дерево в Стайках Минского района, травмированы четыре парня.

Движение трех пассажирских поездов на перегонах Куренец - Молодечно в Вилейском и Вилейка - Молодечно в Молодечненском районах Минской области было задержано из-за падения деревьев на железнодорожные пути.


Дороги затопило в Гродненской и Минской областях. В Минске приостанавливалось движение 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Работники МЧС и других организаций откачивали воду, распиливали и убирали упавшие деревья.


По данным «Белэнерго», в Беларуси в течение суток нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов. Аварийные бригады оперативно устраняют отключения. 

Главное фото: БЕЛТА

Фото: МЧС Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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Из-за грозы пострадали более 20 населенных пунктов Гродненской и Минской областей, сообщается на сайте МЧС Беларуси. В результате того, что прошел грозовой фронт с...
 
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