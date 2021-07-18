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В МЧС рассказали о последствиях грозы: задержка транспорта, затоплены дороги, повалены деревья
Источник материала: ОНТ
Из-за грозы пострадали более 20 населенных пунктов Гродненской и Минской областей,
В результате того, что прошел грозовой фронт с порывами ветра до 24 м/с, пострадали 18 населенных пунктов в
Девушка
Движение трех пассажирских поездов на перегонах Куренец - Молодечно в Вилейском и Вилейка - Молодечно в Молодечненском районах Минской области было задержано из-за падения деревьев на железнодорожные пути.
Дороги затопило в Гродненской и Минской областях. В Минске приостанавливалось движение 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Работники МЧС и других организаций откачивали воду, распиливали и убирали упавшие деревья.
По данным «Белэнерго», в Беларуси в течение суток нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов. Аварийные бригады оперативно устраняют отключения.
Главное фото: БЕЛТА
Фото: МЧС Беларуси
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Из-за грозы пострадали более 20 населенных пунктов Гродненской и Минской областей, сообщается на сайте МЧС Беларуси. В результате того, что прошел грозовой фронт с...
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