В МЧС рассказали о последствиях грозы: задержка транспорта, затоплены дороги, повалены деревья

Источник материала: ОНТ

Из-за грозы пострадали более 20 населенных пунктов Гродненской и Минской областей, сообщается на сайте МЧС Беларуси.

В результате того, что прошел грозовой фронт с порывами ветра до 24 м/с, пострадали 18 населенных пунктов в Гродненской и 3 – в Минской области. Повреждены кровли семи сельскохозяйственных зданий и семи жилых домов, зафиксировано 49 случаев падения деревьев в Минской, Гродненской, Брестской области и Минске, Могилевской и Гомельской областях.





Девушка погибла в результате удара молнии в дерево в Стайках Минского района, травмированы четыре парня.

Движение трех пассажирских поездов на перегонах Куренец - Молодечно в Вилейском и Вилейка - Молодечно в Молодечненском районах Минской области было задержано из-за падения деревьев на железнодорожные пути.





Дороги затопило в Гродненской и Минской областях. В Минске приостанавливалось движение 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Работники МЧС и других организаций откачивали воду, распиливали и убирали упавшие деревья.





По данным «Белэнерго», в Беларуси в течение суток нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов. Аварийные бригады оперативно устраняют отключения.

Главное фото: БЕЛТА

Фото: МЧС Беларуси

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