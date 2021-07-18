﻿ Собака нашла неожиданный способ спускаться по лестнице. Посмотрите, неужели ей не больно? (ВИДЕО). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собака нашла неожиданный способ спускаться по лестнице. Посмотрите, неужели ей не больно? (ВИДЕО)

18.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Собака нашла неожиданный способ спускаться по лестнице. Посмотрите, неужели ей не больно? (ВИДЕО)

Интересное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике пес решил скатиться по ступенькам неожиданным образом – просто лег и доверился гравитации.


Пользователей Сети развеселил нестандартный подход собаки: «Бедолага, это же как вы его вымотали?», «Ахахах, это точно я», «А что, за одно и массаж сделали», – писали комментаторы.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пес решил скатиться по ступенькам неожиданным образом – просто лег и доверился гравитации. Пользователей Сети...
 
Новости дня
Новости разные
 
Распачаўся працоўны візіт Святланы Ціханоўскай у ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by