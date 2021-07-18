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Собака нашла неожиданный способ спускаться по лестнице. Посмотрите, неужели ей не больно? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал
В ролике пес решил скатиться по ступенькам неожиданным образом – просто лег и доверился гравитации.
Пользователей Сети развеселил нестандартный подход собаки: «Бедолага, это же как вы его вымотали?», «Ахахах, это точно я», «А что, за одно и массаж сделали», – писали комментаторы.
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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике пес решил скатиться по ступенькам неожиданным образом – просто лег и доверился гравитации. Пользователей Сети...
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