Собака нашла неожиданный способ спускаться по лестнице. Посмотрите, неужели ей не больно? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике пес решил скатиться по ступенькам неожиданным образом – просто лег и доверился гравитации.





Пользователей Сети развеселил нестандартный подход собаки: «Бедолага, это же как вы его вымотали?», «Ахахах, это точно я», «А что, за одно и массаж сделали», – писали комментаторы.

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