Распачаўся працоўны візіт Святланы Ціханоўскай у ЗША

Источник материала: Белсат

Беларуская лідарка прыляцела ў Вашынгтон 18 ліпеня, у аэрапорце яе сустрэла амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішэр. Працоўная праграма візіту распачнецца а 14-й гадзіне па мясцовым часе на Freedom Plaza з сустрэчы з беларускай дыяспарай.

It is such an honor to have been greeted by @USAmbBelarus upon my arrival in Washington D.C. Ambassador Fisher has been working tirelessly to support Belarus. I am very excited to start my visit to the United States and I hope it will help Belarus on its way to democracy! pic.twitter.com/zZpl619vAf