ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главреду "Нашей нивы" меняют статью. Из изолятора не выпустили

18.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После 10 суток главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича не выпустили с изолятора на Окрестина.

Главреду "Нашей нивы" меняют статью. Из изолятора не выпустили
В то же время за это время ему не было предъявлено обвинение, по подозрению в котором задерживали. Напомним, это была статья 342 УК - Массовые беспорядки.

Как сообщает Телеграм-канал издания, сегодня Мартиновича не отпустили -- задержали во второй раз, уже по новой статье Уголовного кодекса, по какой именно, следователь говорить отказывается. Известно лишь, что на этот раз его задержали на трое суток, сообщает «Наша Ніва».

Егор Мартинович был задержан 8 июля, избит, получил травму головы, в СК приезжала скорая помощь. Вместе с ним были задержаны главный редактор» нашей истории " Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко, какое решение принято по ним, родным неизвестно. Ранее задержанная главный бухгалтер Ольга Ракович уже на свободе. 

Как сообщали в СК, все они проходили подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка или организация действий, грубо нарушивших общественный порядок, или участие в них). 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 10 суток главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича не выпустили с изолятора на Окрестина.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Что может быть лучше, чем детские улыбки?» Вот что происходит в фестивальном Витебске в воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by