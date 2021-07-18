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Главреду "Нашей нивы" меняют статью. Из изолятора не выпустили
Источник материала: Партизан
После 10 суток главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича не выпустили с изолятора на Окрестина.
В то же время за это время ему не было предъявлено обвинение, по подозрению в котором задерживали. Напомним, это была статья 342 УК - Массовые беспорядки.
Как сообщает
Егор Мартинович был задержан 8 июля, избит, получил травму головы, в СК приезжала скорая помощь. Вместе с ним были задержаны главный редактор» нашей истории " Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко, какое решение принято по ним, родным неизвестно. Ранее задержанная главный бухгалтер Ольга Ракович уже на свободе.
Как сообщали в СК, все они проходили подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка или организация действий, грубо нарушивших общественный порядок, или участие в них).
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После 10 суток главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича не выпустили с изолятора на Окрестина.
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