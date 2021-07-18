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Пострадавшие районы Германии посетила канцлер ФРГ

18.07.2021 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Число жертв экологической катастрофы в ФРГ возросло до 156, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие районы Германии посетила канцлер ФРГ

Высказываются опасения, что погибших будет больше: свыше 1 000 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в пучине наводнения. Поисково-спасательные операции не прекращаются. К ним привлечены 850 солдат бундесвера. На устранение последствий стихии потребуются не один год и миллиарды евро. Наводнения теперь смещаются на восток. Тысячи местных жителей вынуждены покинуть свои дома.

Пострадавшие районы Германии посетила канцлер ФРГ

Пострадавшие районы Германии 18 июля посетила Канцлер ФРГ. Там вода начинает спадать, а в других частях Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей.

 
 
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Новости Германии. Число жертв экологической катастрофы в ФРГ возросло до 156, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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