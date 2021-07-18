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Политический обозреватель Валерий Карбалевич покинул Беларусь

18.07.2021 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политический обозреватель Валерий Карбалевич покинул Беларусь
Валерий Карбалевич / Еврорадио
Политический обозреватель Валерий Карбалевич 16 июля покинул Беларусь. Об этом он написал у себя в facebook.

Последние две недели дома и в редакциях независимых СМИ происходят массовые зачистки: силовики забирают технику, арестовывают журналистов, уводят на допросы.

"Чистка" коснулась журналистов в Минске, Бресте, Барановичах, Ганцевичах, Пинске, Витебске и многих других городах. Некоторые журналисты покинули Беларусь.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Последние две недели дома и в редакциях независимых СМИ происходят массовые зачистки.
 
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