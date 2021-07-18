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Политический обозреватель Валерий Карбалевич покинул Беларусь
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич / Еврорадио
Последние две недели дома и в редакциях независимых СМИ происходят массовые зачистки: силовики забирают технику, арестовывают журналистов, уводят на допросы.
"Чистка" коснулась журналистов в Минске, Бресте, Барановичах, Ганцевичах, Пинске, Витебске и многих других городах. Некоторые журналисты покинули Беларусь.
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Последние две недели дома и в редакциях независимых СМИ происходят массовые зачистки.
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