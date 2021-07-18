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Елена Левченко: «Уверена, что мы увидим много таких «Спутников». Рано или поздно это коснется всех»

18.07.2021 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Елена Левченко: «Уверена, что мы увидим много таких «Спутников». Рано или поздно это коснется всех»
Елена Левченко / кадр из видео
Беларусская баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о ситуации со «Спутником». Напомним, что из-за финансовой ситуации клуб из Речицы объявил о прекращении участия в чемпионате Беларуси.

- Есть клуб «Спутник», футболисты которого подписали провластное письмо. И на этой неделе мы увидели, что они остались без работы. Увидим ли мы репрессии в спорте в отношении тех, кто молчали или подписывал провластные письма?

– Свободные спортсмены в своих интервью говорили, что рано или поздно это коснется всех. Многие футболисты говорят, что, мол, вот я подписал письмо, чтобы клуб держался, а то нам не будут платить зарплаты и т.д. Но поймите, это машина. Это машина репрессий, которая не останавливается ни перед кем. Спортсменам нужно обратить внимание на то, что у тебя в сердце и не делать того, что тебя заставляют. Но видите как... Рано или поздно это коснется всех.

Что касается спортсменов, то мы занимаем какую-то ступень в обществе. У нас есть определенная ответственность перед этим обществом. Есть люди, которые болеют за нас, те же рабочие, медики и т.д. Пока не дойдет до спортсменов, что у них должна быть ответственность перед социумом... Мне очень грустно за этих людей. И будут происходить такие вещи, как со «Спутником». Я уверена, что мы увидим много таких «Спутников». А жить с этим клеймом всю жизнь. Получается, подписался под тем, что происходит сейчас с Сашей Ивулиным, что сейчас происходит с независимыми СМИ, которые просто с корнем выдергивают.

Вы знаете, я надеюсь, в будущем, когда у нас будут расти спортсмены, они будут расти не только по своим спортивным качествам. Мы поменяем систему немножко. У нас дети будут расти, и мы их будем учить, что перед тем, как быть классным спортсменом, ты должен быть человеком и личностью. Потому что спорт сегодня есть, а завтра его нет. А остаться человеком, личностью – это корень, – сказала Елена Левченко в эфире YouTube-канала «Маланка Медиа».

Напомним, что 19 представителей «Спутника» подписали провластное письмо.
 
 
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Напомним, что 19 представителей «Спутника» подписали провластное письмо.
 
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