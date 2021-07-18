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Диана Авсарагова

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиянка-боец ММА разделась перед боем и победила американку Спортсменке удалось уложиться в рамки конкурса не сразу.

Спортсменке удалось уложиться в рамки конкурса не сразу. Вторая попытка увенчалась успехом. Ее вес составил 57,3 килограмма. Соперница Дианы Авсараговой, американкавесит при этом 56,6 килограмма.Чтобы не смущать присутствующих, во время пикантной процедуры девушку закрыли простыней.Предстоящий турнир Bellator 262 прошел в ночь на 17 июля по московскому времени в Анкасвилле (Коннектикут) в спортивно-развлекательном комплексе «Мохеган-сан-арена».Поединок стал вторым для россиянки в промоушне. В дебютном бое Диана нокаутировала соперницуза 29 секунд, а в этот раз выиграла по очкам.