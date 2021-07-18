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Россиянка-боец ММА разделась перед боем и победила американку

18.07.2021 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россиянка-боец ММА разделась перед боем и победила американку
Диана Авсарагова
Россиянка, выступающая в боях смешанного стиля (ММА) Диана Авсарагова для того, чтобы вписаться в весовую категорию перед турниром Bellator 262, сняла с себя всю одежду. Видео процесса опубликовано в официальном Instagram MMA Junkie.

Спортсменке удалось уложиться в рамки конкурса не сразу. Вторая попытка увенчалась успехом. Ее вес составил 57,3 килограмма. Соперница Дианы Авсараговой, американка Габриелла Гулфин весит при этом 56,6 килограмма.

Чтобы не смущать присутствующих, во время пикантной процедуры девушку закрыли простыней.


Предстоящий турнир Bellator 262 прошел в ночь на 17 июля по московскому времени в Анкасвилле (Коннектикут) в спортивно-развлекательном комплексе «Мохеган-сан-арена».

Поединок стал вторым для россиянки в промоушне. В дебютном бое Диана нокаутировала соперницу Тару Граф за 29 секунд, а в этот раз выиграла по очкам.
 
 
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Спортсменке удалось уложиться в рамки конкурса не сразу.
 
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