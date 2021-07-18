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Россиянка-боец ММА разделась перед боем и победила американку
Источник материала: UDF
Диана Авсарагова
Спортсменке удалось уложиться в рамки конкурса не сразу. Вторая попытка увенчалась успехом. Ее вес составил 57,3 килограмма. Соперница Дианы Авсараговой, американка Габриелла Гулфин весит при этом 56,6 килограмма.
Чтобы не смущать присутствующих, во время пикантной процедуры девушку закрыли простыней.
Предстоящий турнир Bellator 262 прошел в ночь на 17 июля по московскому времени в Анкасвилле (Коннектикут) в спортивно-развлекательном комплексе «Мохеган-сан-арена».
Поединок стал вторым для россиянки в промоушне. В дебютном бое Диана нокаутировала соперницу Тару Граф за 29 секунд, а в этот раз выиграла по очкам.
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Спортсменке удалось уложиться в рамки конкурса не сразу.
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